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Общество24 февраля 2022 5:31

В центре Нижнего Тагила мужчина провел одиночный пикет

Он вышел на Театральную площадь с плакатом «Нет войне»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Полиция провела беседу с мужчиной

Полиция провела беседу с мужчиной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле накануне, 23 февраля мужчина провел одиночный пикет. Он вышел на Театральную площадь с плакатом, пишет TagilCity.ru. Об этом изданию рассказала проезжавшая мимо девушка.

- Я ехала мимо. С ним разговаривали из полиции, видимо выясняли. Через пять минут он уже стоял один, - рассказала она.

По словам очевидицы, мужчина стоял возле здания Драматического театра около 11:30. Двое сотрудников полиции подъехали к нему на машине и после проведения с ним беседы уехали.