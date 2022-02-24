В центре Нижнего Тагила мужчина провел одиночный пикет

Полиция провела беседу с мужчиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле накануне, 23 февраля мужчина провел одиночный пикет. Он вышел на Театральную площадь с плакатом, пишет TagilCity.ru. Об этом изданию рассказала проезжавшая мимо девушка.

- Я ехала мимо. С ним разговаривали из полиции, видимо выясняли. Через пять минут он уже стоял один, - рассказала она.

По словам очевидицы, мужчина стоял возле здания Драматического театра около 11:30. Двое сотрудников полиции подъехали к нему на машине и после проведения с ним беседы уехали.