В Екатеринбурге спасли собаку, застрявшую между двумя гаражами

Фото: группа ВКонтакте ЗооСпас в Екатеринбурге

между двумя гаражами на Водительском проезде. Пес зацепился длинным поводком за что-то и не мог выбраться. К счастью, его заметили прохожие и сообщили спасателю.

- Раньше у нас бывали случаи, когда приходилось вытаскивать собак, плотно зажатых между тесными стенками, так что мы готовились ко всяким сложностям, пока добирались на этот адрес, - рассказал Евгений Зенков в группе ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге». - Но все оказалось в техническом смысле элементарным - собака не была зажата, а просто зацепилась за что-то длинным поводком. Естественно, освободить ее было делом одной минуты.

Спасатель не стал отпускать спасенную собаку на произвол судьбы, а начал искать ее хозяев - наличие поводка говорило о том, что она потерялась. Знакомая Евгения нашла объявление о подобном потерявшемся псе по кличке Шелли.

- Окликаю собачку - Шелли, мое солнышко! И как же она вздрогнула и резко оглянулась и уставилась на меня умными глазами! - рассказал Евгений. - Шелли меня все-таки остерегалась, от протянутой руки шарахнулась, и было видно, какой огромной неразрешимой загадкой является для нее чужой человек, который зовет ее по имени.

Зооспасатель позвонил по телефону, указанному в объявлении и через 40 минут хозяйка приехала за своей потерявшейся питомицей.