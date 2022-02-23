Пропажу заметили, когда из банка стали приходит смс-сообщения о списании средств Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Екатеринбурге вор украл у школьницы банковскую карту. Об этом житель уральской столицы Антон рассказал порталу Е1. По его словам, пропажу заметили, когда из банка стали приходит смс-сообщения о списании средств.

- Мы поняли, что карточки нет, когда маме начали приходить СМС о списании. Дочь начала искать карту, но не нашла. Думаем, что ее могли вытащить в «Магните», - рассказал Антон порталу Е1.

По смс-сообщениям екатеринбуржец узнал, в каких магазинах были сняты средства – это алкомаркет, продуктовый и магазин табака. На алкоголь и сигареты мужчина потратил около пяти тысяч рублей, пока карту не заблокировали.

Родители школьницы написали заявление в полицию.

Полиция проводит проверку по данному факту, - сообщили в УМВД по Екатеринбургу пообещали.

Также в полиции попросили екатеринбуржцев внимательно относится к электронным средствам платежа и сразу же блокировать счета в случае их утраты.

- Использование чужой, пусть даже и потерянной карты образует состав преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счёта), - объясняют в УМВД по Екатеринбургу.

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