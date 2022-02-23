Оператор «Мотив» закроет свой первый офис в Екатеринбурге

Офис полностью закроют в начале марта. Фото: яндекс.карты

В Екатеринбурге оператор «Мотив» закрывает свой первый и центральный офис на Шейнкмана, 57.

В пресс-службе «Мотив» рассказали, что офис будет принимать клиентов до конца февраля.

- Сейчас есть информация, что он работает до 28 февраля. Но вполне возможно, что еще в марте его работа продлится на неделю или две, - рассказали в пресс-службе.

Также официальном сайте сервиса указано, что в будущем абоненты, которые привыкли пользоваться услугами именно этого офиса могут обратиться в новый современный салон связи «Мотив», который находится в нескольких минутах ходьбы в торговом центре «БУМ» на Вайнера, 19.

На месте офиса откроют молодежный центр с современными интерактивными зонами и оборудованием.

- Совсем скоро здесь на цокольном этаже откроется молодежное пространство. Планируется, что в нем будут лекторий для проведения мастер-классов, коворкинг для комфортной работы за компьютером и оборудованная TikTok-зона с хромакеем, - сообщают в пресс-службе.

Первый салон «Мотив» в Екатеринбурге был открыт в 1996 году в Екатеринбурге и каждый день принимал клиентов целых 25 лет.

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