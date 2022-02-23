Сразу пять ресторанов Екатеринбурга вошли в топ-100 лучших заведений в России

В этом году в списке лауреатов не 50 ресторанов, как прежде, а 100 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 22 февраля прошла церемония ресторанной премии WhereToEat Russia 2022, которую принято называть «русским Мишленом». В этом году в топ-100 лучших заведений вошли сразу пять екатеринбургских ресторанов.

В список первых 50 попал гастропаб «Гастроли», он занимает 44-е место.

На 51-м месте ресторан Momo pan asian kitchen, на 74-м – Kitchen, бистро «Горожане» заняло 78 место, а 87-89 места разделили ресторан Cibo, ростовский «Онегин Дача» и петербургский Smoke BBQ.

Ранее «Комсомолка» рассказывала и показывала, как прошла премия WhereToEat Russia 2022.

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