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Общество22 февраля 2022 17:46

Следственный комитет России подтвердил подлинность царских останков, найденных под Екатеринбургом

Были установлены генетические признаки всех 11 человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Александр Бастрыкин рассказал, что были установлены генетические признаки всех 11 человек

Александр Бастрыкин рассказал, что были установлены генетические признаки всех 11 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет России официально подтвердил подлинность царских останков, которые были найдены в 1991 году под Екатеринбургом. Об этом заявил Александр Бастрыкин во время своего интервью «Российской газете».

- Наконец-то история с цареубийством была признана официально, и мрачное пятно нашей истории все-таки будет закрыто. На этом фоне будет решено множество вопросов, в том числе и по наследству императору, потому что после него остались очень большие средства, но наследники не могли его получить, - заявил в эфире «Комсомольской правды» Михаил Куряхов, член правления фонда «Мемориал Романовых».

Также по его словам, фонд продолжит свою работу в этом направлении, чтобы канонизировать и великих князей, убитых в Алапаевских шахтах. Тогда они тоже могут быть признаны мучениками. Ранее Александр Бастрыкин рассказал, что были установлены генетические признаки всех 11 человек, при этом семь из них образуют семейную группу, а еще четверо принадлежат отдельным лицам.