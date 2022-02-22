Екатеринбуржец поддержал наших спортсменов, нарисовав огромного олимпийского мишку на льду

Площадью рисунок вышел 350 на 200 метров. Фото: Леонид Вавилов

На льду Верх-Исетского пруда появился огромный рисунок олимпийского мишки. Так Леонид Вавилов решил поддержать российских спортсменов после Олимпиады-2022 в Пекине.

Екатеринбуржец уже много лет рисует самые разные картины на катках и замерзших прудах города. Символ Олимпиады Леонид создал при помощи снегоступов и gps-навигатора.

Фото: Леонид Вавилов

- Недавно я купил снегоступы – это приспособления, похожие на лыжи, но не для того, чтобы скользить по снегу, а для того, чтобы его продавливать, - объяснил Леонид. – На снегоступах я проходил по определенным подготовленным заранее линиям с помощью gps-навигации. У меня в руке был телефон с подготовленным маршрутом в виде контура рисунка.

Фото: Леонид Вавилов

Площадью рисунок вышел 350 на 200 метров. Это молодой человек проверил уже после того, как закончил работу по данным с карт. Леонид также рассказал, что совместил в рисунке медведя символ игр в Пекине - панду с образом нашего олимпийского мишки.

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