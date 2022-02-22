На помощь врачам в Свердловской области привлекли 1,5 тысячи студентов

Для помощи врачам привлекли студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области привлекли полторы тысячи студентов медицинских учебных учреждений для помощи врачам в оказании помощи на дому. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Мы привлекли больше 1,5 тысячи студентов для оказания помощи врачам на дому, - заявил Креков.

По его словам, сегодня существенно снизилась нагрузка на службы «122» и «03», куда теперь можно дозвониться за секунды. Это произошло благодаря серьезной технической работе, а также снижению количества звонков.

Напомним, что сейчас ежедневная статистика по коронавирусу составляет около 3,6 тысячи случаев заражения коронавирусом по Свердловской области. Значительно снизилась смертность, которая не превышает 10 человек в сутки.