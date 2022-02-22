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Общество22 февраля 2022 9:28

На здании мэрии Екатеринбурга обновят фасад и подсветку

На проект работ потратят 3,3 миллиона рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Проект работ подрядчик должен будет выполнить за за 90 дней

Проект работ подрядчик должен будет выполнить за за 90 дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На здании мэрии Екатеринбурга обновят подсветку и фасад со стороны Ленина, 8 Марта и переулка Банковский. Сейчас администрация города ищет подрядчика для разработки проектной документации. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

- По результатам выполнения работ Исполнитель передает Заказчику полный комплект проектно-сметной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической документации, а также после всех необходимых согласований, - отмечается в документах. - Исполнитель должен устранять недостатки, обнаруженные в результате выполнения работ, своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

Мэрия готова заплатить подрядчику 3,3 миллиона рублей. Заявки от компаний будут принимать до 2 марта. Работы начнутся сразу после подписания договора. Он должен будет выполнить их в течение 90 дней.