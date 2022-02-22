После пандемии на Урал из Вьетнама будут импортировать чай и кофе

В Екатеринбурге может появиться настоящий кофе из Вьетнама Фото: Михаил ФРОЛОВ

После пандемии в Екатеринбург и другие населенные пункты Свердловской области будут завозить партии качественного чая и кофе, произведенные во Вьетнаме. Для этого будет создано совместное предприятие. О такой перспективе со ссылкой на главу Екатеринбурга пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам мэра, сейчас в вузах Екатеринбурга обучаются студенты из Вьетнама. Это важно, так как через несколько лет они станут специалистами, которые знают не только родной язык, но и русский.

Кроме поставок кофе и чая перспективным направлением в сотрудничестве двух стран является туризм, так как курорты Вьетнама пользуются большой популярностью у уральцев.

- Если совместными усилиями развивать это направление, можно получить хороший результат, - резюмировал Алексей Орлов.