Фото: проектная документация

В Екатеринбурге искусственно выпрямят русло реки Исети в районе парка Маяковского. Планируется, что акваторию изменят на участке от улицы Щорса до переулка Базовый для строительства и благоустройства набережной. Власти хотят укрепить берега и защитить их от размывов.

- Согласно принятому проектному решению, прокладка оси русла реки Исеть максимально приближена к существующему положению водного объекта. Русло реки проходит по равнинной местности с общим уклоном в сторону переулка Базового, - говорится в документе, опубликованном на официальном портале уральской столицы.

Известно, что работы проведут в несколько этапов. В этом году начнется благоустройство левого берега реки Исеть от улицы Щорса до границы ЦПКиО имени Маяковского. Затем работы пройдут на противоположном берегу. Все работы завершатся в 2025 году. К этому времени здесь появятся велодорожки шириной три метра и пешеходные тротуары шириной до шести метров.