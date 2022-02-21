В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру после ссоры супругов

Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру супругов после семейного скандала. Все произошло поздним вечером 20 февраля. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в жилище два очага возгорания в разных комнатах, в одной это был диван, во второй – детская кровать.

- В квартире проживает семья с детьми. Дети находились в этот день у родственников. Между мужем и женой произошёл конфликт на бытовой почве. Жена ушла к соседям, муж ушел из дома. Спустя некоторое время женщина услышала шум в подъезде. Хозяйка квартиры пошла проверять и увидела, что у ее квартиры стоят соседи, и идет дым, - рассказали в ОНД и ПР по Нижнему Тагилу.

Общая площадь пожара составила один квадратный метр, предполагаемой причиной происшествия стал поджог.