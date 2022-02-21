В Сеть «слили» скандальное видео с мэром Богдановича

Павел Мартьянов возглавляет Богданович почти пять лет. Фото: пресс-служба администрации Богдановича

В Сети активно распространяется скандальное видео, сделанное 9 лет назад. На кадрах видно, как Павел Мартьянов, который сейчас возглавляет Богданович, предположительно в нетрезвом виде, разговаривает с сотрудниками ДПС, которые его задержали.

Мужчина спровоцировал ДТП, после чего, сидя в полицейской машине, грубит, угрожает и пытается выбраться из служебного автомобиля. Также Мартьянов утверждает, что не пил и пытается договориться со стражами порядка.

- Тебе погоны что ли не дороги, или чо? – грубо говорит Павел Мартьянов, который в то время возглавлял предприятие по производству огнеупорных материалов. Запись распространяет телеграмм-канал «Уральская дубинушка».

Мартьянов возглавил Богданович в 2017 году, он женат, воспитывает пятерых сыновей. Он известен тем, что в 2020 году был оштрафован за празднования Дня народного единства в период пандемии.