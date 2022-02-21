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Общество21 февраля 2022 10:27

Космическое явление над Свердловской областью может вызвать помехи в телеэфире

Продолжительность помех может длиться от нескольких секунд до 17 минут
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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После помех сигнал со станции способно быстро поймать не все оборудование

После помех сигнал со станции способно быстро поймать не все оборудование

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над Свердловской областью со вторника, 22 февраля начинается весенняя солнечная интерференция - космическое явление, влияющее на телесигналы спутников связи. Оно возникает, когда солнце встает ровно позади спутников связи, на одной оси с антенной и приёмной станцией. Вплоть до вторника, 8 марта с 13:37 до 14:23 изображение в телевизоре может пропадать кратковременно или, иногда, полностью.

- Суть явления проще понять, если представить, что позади свечи включили прожектор, свеча станет незаметна в потоке света, - отмечают в департаменте иенформполитики. - В такой позиции спутник находится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Продолжительность помех может длиться от нескольких секунд до 17 минут. При этом, как отмечают связисты, после них сигнал со станции способно быстро поймать не все оборудование. Если качество изображения не приходит в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов.