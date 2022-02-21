Югра готова принять беженцев с Донецка и Луганска

Сейчас основная часть беженцев сосредоточена в Ростовской области Фото: Александр БОЙКО

Власти Югры заявили о наличии возможности принять на территории округа беженцев с территории Донецка и Луганска, их могут посетить в пунктах временного размещения. Югра готова разместить у себя до 200 человек, эта цифра указана в письме.

Эту информацию губернатор Ханты-Мансийского автономного округа передала врио министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну, а также главе Ростовской области Василию Голубеву. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Ранее Гуманитарный добровольческий корпус со штабом в ХМАО сообщил, что готов оказать поддержку эвакуированным жителям. Это будет сделано по запросу из Донецка, Луганска или Ростовской области. Сотрудники корпуса готовы выехать с миссией помощи в эвакуации беженцев.

Напомним, что сейчас основную часть беженцев размещают в Ростовской области, где скопились десятки тысяч человек.