Более 330 млн рублей сэкономила Свердловская магистраль за счет повышения энергоэффективности в 2021 году

Фото из архива РЖД

В проектах программы были задействованы 150 структурных подразделений региональных дирекций и филиалов ОАО «РЖД» в границах дороги. Основная экономия достигнута за счет совершенствования технологий перевозочного процесса, модернизации объектов инфраструктуры, а также систем электро- и тепловодоснабжения.

Значительное внимание было уделено организации движения грузовых поездов по энергооптимальным ниткам графика. На локомотивах активно использовались бортовые комплексы автоведения и информирования машиниста. Продолжилась модернизация системы тягового электроснабжения: на объектах устанавливалась современная автоматика и более экономичное силовое оборудование.

Повысить энергоэффективность перевозочного процесса также помогли технологии рекуперации: в режиме торможения тяговые двигатели локомотивов генерируют электроэнергию, которая возвращается в контактную сеть. Так, в 2021 году в границах СвЖД электровозы «вернули» 282,7 млн кВт/ч (+3% к показателю 2020 года).

В сфере нетягового энергопотребления ощутимый эффект достигнут благодаря широкому применению светодиодной техники, внедрению интеллектуальных систем освещения парков станций, вокзальных комплексов, производственных и административных зданий. Экономии энергоресурсов также способствовала оптимизация режимов работы технологического оборудования и установка приборов учета. Эффективность низковольтных сетей электроснабжения, обслуживаемых ОАО «РЖД», была повышена за счет использования современных распределительных устройств и кабельной продукции.

В прошлом году продолжилась модернизация объектов тепловой генерации. Так, в котельных на станциях Ергач, Чепца, Шаля, Пышминская и Реж вместо угольных были смонтированы электрические котлы.

Всего по итогам 2021 года сэкономлено 36,5 млн кВт/ч электрической энергии, более 1,7 млн куб. м природного газа и 293,5 тонн угля, свыше 10 тыс. гигакалорий тепловой энергии, а также 3,6 тыс. тонн дизельного топлива.