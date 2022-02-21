Отделения «Почты России» в Свердловской области меняют график работы из-за праздника

Почта России не будет работать 23 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почтовые отделения в Екатеринбурге и Свердловской области из-за празднования Дня защитника Отечества меняют график работы 22 и 23 февраля. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Во вторник, 22 февраля, все отделения «Почты России» на Среднем Урале закроются на час раньше из-за того, что это будет предпраздничный день.

В среду, 23 февраля, все отделения предприятия в регионе не будут работать. Это будет официальный выходной день.

С четверга, 24 февраля, отделения «Почты России» будут работать в обычном режиме.