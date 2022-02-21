Жители Свердловской области задолжали 9,5 миллиардов рублей по ЖКХ

В 2021 году суды рассмотрели больше 560 тысяч дел по задолженности коммунальных услуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителей Свердловской области растет задолженность по счетам за коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные Свердловского областного суда. Так, за прошлый год суды региона рассмотрели больше 1 миллиона 200 тысяч гражданских дел. Причем большая часть из них - о взыскании оплаты за ЖКХ и за капитальный ремонт.

- В прошлом году в такой процедуре рассмотрено больше 560 тысяч дел, - рассказал Владимир Дмитриев, председатель Свердловского областного суда. - Судами присуждена к взысканию задолженность в размере 9,5 миллиардов рублей.

Для сравнения, в 2020 году через суды было взыскано 6,4 миллиарда задолженности по коммунальным счетам.

- На треть увеличилась взысканная сумма, - подытожил Владимир Дмитриев.