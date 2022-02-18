Служба 112 испытывает колоссальную нагрузку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, почему врачи не приходили к болеющим екатеринбуржцам на дом. Глава региона на своей странице в Instagrame написал, что причиной послужил серьезный сбой, но специалисты уже решили эту проблему.

- Служба 112 испытывает колоссальную нагрузку, в пике фиксировалось больше 20 тысяч звонков, - сообщил Евгений Куйвашев.

Он также напомнил, что главное – обеспечить передачу необходимой информации в медучреждения, чтобы пациенты могли получать медицинскую помощь.

На сегодняшний день в call-центрах укрепили горячие линии, в работу были включены операторы Ростелекома, МФЦ и других организаций. Время ожидание сократилось до 30 секунд. Помимо этого, тестируется сервис, позволяющий получить консультацию врача онлайн.