Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 7:04

В Екатеринбурге мусоровоз протаранил трамвай с пассажирами

Удар пришелся на кабину водителя
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
От удара в кабине водителя разбилось стекло Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

От удара в кабине водителя разбилось стекло Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге утром, 18 февраля, мусоровоз задом протаранил трамвай с пассажирами. ДТП произошло на улице Уральская.

Авария попала на видеорегистратор, установленный в трамвае. Судя по кадрам, удар пришелся на кабину водителя. От удара разбилось стекло. Осколки разлетелись по всей кабине.

- Водитель мусоровоза двигался задним ходом и допустил столкновение с трамваем, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД. - Водители оформили ДТП самостоятельно.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными при движении трамвая рядом и напоминает, что трамвай не может остановиться сразу, ему нужно время.

К ЧИТАТЕЛЮ

Есть новость? Пиши на наш WhatsApp: 8912 050 91 07