До 2024 года в Свердловской области капитально отремонтируют 32 школы

Помимо обновления зданий и помещений в этих школах на новый уровень выйдет и качество образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области до конца 2023 года отреставрируют 32 школы. В программу капитального ремонта попали образовательные учреждения в Екатеринбурге, Верхотурье, Ирбите, Красноуфимске, Невьянске и других. На эти цели будет выделено больше миллиарда рублей.

- Помимо обновления зданий и помещений в этих школах на новый уровень выйдет и качество образования. Так, будет обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, взят под контроль вопрос организации образовательного процесса в этих школах на время реконструкции. Также объявлен дополнительный набор на капремонты в 2023 году. Заявки от регионов будут приниматься до 31 марта этого года.