На ярмарке будет представлена сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют на ближайшие выходные из-за открытия сезона ярмарок. Автомобилисты не смогут оставить свои машины в центре уральской столицы 19 и 20 февраля. Организаторы обещают наличие мест на улицах Урицкого и Володарского.

- На ярмарке будет представлена сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары, а также одежда ручной работы. Торговые ряды будут работать 19 и 20 февраля с 09:00 до 17:00. Примечательно, что автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

А вот следующая ярмарка на главной городской площади будет ждать гостей уже в первые весенние дни – 5 и 6 марта, в преддверии Международного женского дня.