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Общество17 февраля 2022 12:01

Свердловский Роспотребнадзор забраковал треть хлебобулочных изделий в магазинах региона

Основной причиной стала неправильная маркировка
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Специалисты еще раз напомнили, что нужно внимательно изучать этикетки приобретаемой продукции

Специалисты еще раз напомнили, что нужно внимательно изучать этикетки приобретаемой продукции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области нашли некачественные хлебобулочные изделия в магазинах региона. Только за прошлый год они проверили порядка 9.6 тонн продукции, и почти 10% были забракованы, основными причинами стали неправильная маркировка или же отсутствие сопроводительных документов.

- В прошедшем году качество хлебобулочной продукции проверено на 149 объектах, нарушения установлены на 51 объекте – это треть от общего числа. В отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, применены меры административного реагирования: составлено 58 протоколов, виновные лица получили крупные штрафы, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Кроме того, в прошлом году проверку не прошли 1.6 тонн кондитерских изделий, это почти треть от проверенной продукции. Специалисты еще раз напомнили, что нужно внимательно изучать этикетки приобретаемой продукции, не приобретать ее в местах несанкционированной торговли и не употреблять пищу с истекшим сроком годности.