В Реже банда подростков изнасиловала 14-летнюю школьницу

До суда они будут на свободе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Реже Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении двух 14-летних подростков. По версии следствия, они надругались над девочкой, которая живет по соседству с их общим знакомым.

Инцидент произошел днем 7 февраля.

- Мать девочки обратилась в полицию после звонка дочери. Девочка была в общежитии одна, а в соседней комнате были мальчишки. Все из неблагополучных семей, состоят на учете. Пока обвинение предъявлено лишь двоим, - рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

До суда обвиняемые будут на свободе. В качестве меры пресечения им избрали присмотр со стороны родителей. В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать ход расследования.