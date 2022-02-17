За сутки в Свердловской области COVID-19 заболели 5 011 человек

Смертность от коронавируса резко снизилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 17 февраля 2022 года коронавирусом заболели 5 011 человек, из которых 1 692 человека проживают в столице Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 обнаружены у жителей Березовского, Верхотурья, Карпинска, Режа, Серова, Сухого Лога, Волчанска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии – 303 609, из которых 206 124 - выписаны из больниц. За сутки из госпиталей вернулись домой 1 021 человек.

Медики оценивают состояние 579 пациентов как тяжелое, 317 – подключены к аппаратам ИВЛ, 226 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зафиксировано 7 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число умерших от COVID-19 – 10 170.