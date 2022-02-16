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Общество16 февраля 2022 16:45

Медкабинеты екатеринбуржских школ подключатся к информационным системам поликлиник

Образовательные учреждения уже оснащены необходимым оборудованием
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Образовательные учреждения уже оснащены необходимым оборудованием.

Образовательные учреждения уже оснащены необходимым оборудованием.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медицинские кабинеты екатеринбуржских школ подключатся к информационным системам поликлиник. По словам заместителя министра здравоохранения Свердловской области Дениса Демидова, образовательные учреждения уже оснащены необходимым оборудованием.

- Программа обеспечивает школьных врачей доступом к информационным системам поликлиник для получения сведений о состоянии здоровья ребёнка, а также формирования направлений в медучреждение, - рассказал Денис Демидов.

На данным момент медицинскую лицензию на оказание помощи имеют 398 детских садов и 166 школ Екатеринбурга. Благодаря ей, воспитанники могут воспользоваться услугами педиатра, вакцинироваться, а также пройти осмотр и получить неотложную помощь.