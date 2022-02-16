В Нижнем Тагиле прорабатывается вопрос строительства муниципального приюта и организации городской службы отлова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в этом году отловили уже больше 230 бездомных животных. Об этом на встрече с главой города Владиславом Пинаевым рассказали учредители благотворительного фонда «Добрые руки». Служба отлова работает в будние дни по заявкам тагильчан. Приоритет в выездах отдается территориям школ, детских садов и районам частного сектора.

Как пишет TagilCity.ru, сейчас в приюте фонда содержится около 160 собак. Для животных построены вольеры с будками, кормление и выгул собак осуществляется два раза в день.

По словам президента фонда «Добрые руки» Алены Казаковой, они отлавливают животных, затем транспортируют, прививают от бешенства, стерилизуют и помечают животных. Неагрессивных собак возвращают в прежнюю среду обитания.

Фонд вместе с администрацией города прорабатывает вопрос строительства муниципального приюта и организации городской службы отлова. Стоимость проекта составляет около 40 миллионов рублей. Глава города на встрече отметил, что городские власти готовят обращение в правительство Свердловской области с просьбой оказать финансовую помощь в его реализации.

Отметим, что в минувшем году в Нижнем Тагиле всего было отловлено 589 бездомных животных.