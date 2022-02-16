В Каменске-Уральском парень схватил незнакомую девушку за интимные места и убежал

Парень напал, когда девушка возвращалась домой Фото: скриншот с видео

В Каменске-Уральском парень схватил незнакомую девушку за интимные места и сбежал. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 февраля у дома по Ленинградской, 3. О нападении пострадавшая рассказала в группе ВКонтакте «Говорит Каменск-Уральский».

- Я его не увидела сначала. Потом был хруст снега, будто снежок упал. Я повернулась - а там парень. Спросила: «Ты чего пугаешь, так тихо подходишь?» И пошла дальше. Возле моего подъезда он меня схватил за интимные места. Был высокий, в капюшоне, в маске, - рассказала девушка.

После этого парень сначала отбежал, а затем замедлил шаг и пошел, как ни в чем не бывало в сторону перекрестка улиц Серова и Лермонтова. Девушка зашла домой и рассказала о произошедшем мужу. Супруг выбежал из подъезда прямо в шортах, но напавшего уже и след простыл.

По словам девушки, она обратилась в полицию, но так как неизвестный не угрожал ей, заявление не приняли.