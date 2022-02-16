В Свердловской области в 2023 году построят завод стройматериалов

Завод будет строиться «с нуля». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, под Сысертью, в 2023 году компания «Атомстройкомплекс» построит завод стройматериалов. Как сообщает застройщик, проектные работы продлятся до конца февраля, а строительство – до октября, запустить завод планируется в 2023 году.

- Завод будет строиться «с нуля», «в чистом поле», нам не придется вписывать технологию в существующие стены. Это позволит разместить производственные мощности на 100% оптимально и рационально, – рассказал управляющий директор ПСО «Теплит» Борис Овечкин.

На предприятии во время каждой смены будут работать 10-12 человек. Объекту присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области.