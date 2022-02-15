Верхнюю Пышму и Екатеринбург свяжут 11 низкопольных трамваев «Львенок»

Фото: пресс-служба «ПК Транспортные системы»

Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут ездить 11 низкопольных трамваев под названием «Львенок». Поставщиком современного транспорта будет компания «ПК Транспортные системы». Известно, что их должны изготовить до 1 июня этого года.

Отличительной особенностью «Львенка» является не только компактность, но и просторный салон, широкие дверные проемы, USB-розетки для зарядки мобильных устройств, современная система климат-контроля.

- Участие в проекте по запуску трамвайного сообщения между городами много значит для нас. По сути это первый в истории современной России межмуниципальный трамвайный маршрут, - рассказал генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

Планируется, что современный трамвай будет преодолевать девятикилометровое расстояние между конечными остановками маршрута за 25 минут. Кстати, «Львенок» успешно используется в Москве, Ижевске, , Перми, Ульяновске, Красноярске и Череповце.