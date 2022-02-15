В мэрии анонсировали конкурс по выбору логотипа к 300-летию Екатеринбурга

Подготовку к 300-летнию Алексей Орлов обсудил с инициативными горожанами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 15 февраля рассказал о проведении конкурса по выбору логотипа к 300-летнию города.
- Предложение – приглашаю войти в конкурсную комиссию по отбору работ на создание логотипа к 300-летию Екатеринбурга, - сказал Алексей Орлов на встрече с инициативными горожанами.
По мнению градоначальника, логотип должен органично вписаться в городскую жизнь и общественное пространство.
- Он на местной продукции должен быть. С марта заявочный этап конкурса стартует. В апреле предполагаем определить победителя. Конкурс в несколько этапов будет проходить. Один из них – народное голосование, - заявил Алексей Орлов.