В мэрии анонсировали конкурс по выбору логотипа к 300-летию Екатеринбурга

Подготовку к 300-летнию Алексей Орлов обсудил с инициативными горожанами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 15 февраля рассказал о проведении конкурса по выбору логотипа к 300-летнию города.

- Предложение – приглашаю войти в конкурсную комиссию по отбору работ на создание логотипа к 300-летию Екатеринбурга, - сказал Алексей Орлов на встрече с инициативными горожанами.

По мнению градоначальника, логотип должен органично вписаться в городскую жизнь и общественное пространство.

- Он на местной продукции должен быть. С марта заявочный этап конкурса стартует. В апреле предполагаем определить победителя. Конкурс в несколько этапов будет проходить. Один из них – народное голосование, - заявил Алексей Орлов.