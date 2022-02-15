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Звезды15 февраля 2022 9:47

Режиссер Алексей Федорченко вошел в жюри кинофестиваля Сергея Соловьева

«Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске в конце февраля 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Алексей Федорченко едет в Югру на кинофестиваль Сергея Соловьева

Алексей Федорченко едет в Югру на кинофестиваль Сергея Соловьева

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 22 по 28 февраля 2022 года в Ханты-Мансийске пройдет ежегодный фестиваль кино «Дух огня», организованный режиссером Сергеем Соловьевым.

В этот раз в жюри фестиваля вместе с режиссером Алексеем Учителем, акторисами Олесей Судзиловской, Анной Банщиковой и Юлией Хлыниной станет режиссер из Екатеринбурга Алексей Федорченко. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Также кинофестиваль в Ханты-Мансийске посетит дочь Сергея Соловьева – композитор и пианистка Анна Друбич.

Напомним, что сам Сергей Соловьев ушел из жизни в декабре 2021 года на 78-м году жизни после тяжелой болезни. В этот раз фестиваль в Югре станет юбилейным, впервые его провели в 2022 году.