Режиссер Алексей Федорченко вошел в жюри кинофестиваля Сергея Соловьева

Алексей Федорченко едет в Югру на кинофестиваль Сергея Соловьева Фото: Иван МАКЕЕВ

С 22 по 28 февраля 2022 года в Ханты-Мансийске пройдет ежегодный фестиваль кино «Дух огня», организованный режиссером Сергеем Соловьевым.

В этот раз в жюри фестиваля вместе с режиссером Алексеем Учителем, акторисами Олесей Судзиловской, Анной Банщиковой и Юлией Хлыниной станет режиссер из Екатеринбурга Алексей Федорченко. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Также кинофестиваль в Ханты-Мансийске посетит дочь Сергея Соловьева – композитор и пианистка Анна Друбич.

Напомним, что сам Сергей Соловьев ушел из жизни в декабре 2021 года на 78-м году жизни после тяжелой болезни. В этот раз фестиваль в Югре станет юбилейным, впервые его провели в 2022 году.