Жители Екатеринбурга смогут бесплатно стерилизовать животных в Центре реабилитации УрГАУ

Фонд президентских грантов выделит 1,7 миллионов рублей на кастрацию животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центре реабилитации животных УрГАУ жители Екатеринбурга с низким уровнем доходов смогут бесплатно стерилизовать домашних животных. Для подтверждения статуса нуждающегося подойдет удостоверение пенсионера, инвалида, многодетной семьи, а также любой документ, подтверждающий низкий доход.

- Реализация социального проекта по бесплатной стерилизации домашних животных у людей с низким уровнем доходов стала возможна, благодаря выигранному ЦРЖ гранту от Фонда президентских грантов по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных», - рассказали в пресс-службе УрГАУ.

Фонд президентских грантов выделит 1,7 миллионов рублей. Остальную сумму предоставит Центр реабилитации животных УрГАУ в качестве софинансирования проекта.

Планируется, что в течение года в центре проведут 240 операций по кастрации.

Записаться на операцию можно по телефону +7-912-667-00-70