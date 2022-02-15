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Общество15 февраля 2022 7:53

Жители Екатеринбурга смогут бесплатно стерилизовать животных в Центре реабилитации УрГАУ

Домашних питомцев смогут кастрировать люди с низким уровнем доходов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фонд президентских грантов выделит 1,7 миллионов рублей на кастрацию животных

Фонд президентских грантов выделит 1,7 миллионов рублей на кастрацию животных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центре реабилитации животных УрГАУ жители Екатеринбурга с низким уровнем доходов смогут бесплатно стерилизовать домашних животных. Для подтверждения статуса нуждающегося подойдет удостоверение пенсионера, инвалида, многодетной семьи, а также любой документ, подтверждающий низкий доход.

- Реализация социального проекта по бесплатной стерилизации домашних животных у людей с низким уровнем доходов стала возможна, благодаря выигранному ЦРЖ гранту от Фонда президентских грантов по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных», - рассказали в пресс-службе УрГАУ.

Фонд президентских грантов выделит 1,7 миллионов рублей. Остальную сумму предоставит Центр реабилитации животных УрГАУ в качестве софинансирования проекта.

Планируется, что в течение года в центре проведут 240 операций по кастрации.

Записаться на операцию можно по телефону +7-912-667-00-70