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Общество15 февраля 2022 7:35

У главы Екатеринбурга появился новый советник

Он займется взаимодействием с региональными отделениями «Единой России»
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Должность занял пресс-секретарь главы города

Должность занял пресс-секретарь главы города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова появился новый советник. Им стал Вадим Чернопенев, который раньше занимал должность пресс-секретаря главы города.

- Вступил в должность со вчерашнего дня. Перечень вопросов, которыми я буду заниматься, достаточно разнообразный, - рассказал Чернопенев «КП-Екатеринбург».

Он отметил, что ключевой задачей станет взаимодействием с региональными ячейками партии «Единая Россия». Также новый советник признался, что пока не может поделиться планами на ближайшее будущее в должности, так как только вникает в нее.

Чернопенева на посту пресс-секретаря сменит Денис Каракулов. Он работает в пресс-службе с 2019 года.

- Зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и вдумчивый специалист, - рассказали о нем в мэрии «КП-Екатеринбург».