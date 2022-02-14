Уральский путешественник из Книги рекордов Гиннесса умер от онкологии

Он вместе с Павлом Смолиным достиг пика Коммунизма. Фото: страница ВКонтакте Владимира Рыкшин

Уральский путешественник из Книги рекордов Гиннесса Владимир Рыкшин умер от онкологии. Как сообщает знакомая мужчины, он скончался на 63 году жизни.

- Летом, когда я приехала на пару дней в Ебург, он звонил: «Анька, давай в гости», а я так и не зашла, ответила: «Жизнь длинная, ещё увидимся», а он не сказал, что болеет, - рассказала женщина.

Владимир Рыкшин впервые стал рекордсменом, покорив пик Ленина на собачьей упряжке со своим напарником Леонидом Плотниковым. Второй раз он вместе с Павлом Смолиным достиг пика Коммунизма, высота которого достигает 7495 метров, а в последний раз он был занесен в Книгу Гиннесса за прохождение около 15 тысяч километров по водной глади России.