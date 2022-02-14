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Общество14 февраля 2022 16:55

В Алапаевском районе открылось первое круглосуточное отделение паллиативной помощи

Помещение рассчитано на 15 человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: минздрав Свердловской области +

Фото: минздрав Свердловской области +

В селе Костино под Алапаевском открылось круглосуточное паллиативное отделение, рассчитанное на 15 пациентов. На приобретение нужного оборудования из федерального бюджета выделили больше трех миллионов рублей, также привлекали средства местной больницы и предпринимателей.

- Ранее паллиативная служба для жителей была представлена только выездными бригадами. С открытием круглосуточного отделения пациенты будут постоянно находиться под наблюдением медицинского персонала. Благодаря совместным усилиям здесь сделан косметический ремонт, - рассказали в пресс-службе минздрава по Свердловской области.

Кроме того, к открытию готовится еще одно паллиативное стационарное отделение в Верней Синячихе, которое будет оказывать круглосуточную специализированную медицинскую помощь тяжело больным. Развитие паллиативной помощи в регионе нацелено на достижение ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение» по снижению смертности населения.