Екатеринбург и Тюмень вошли в число городов, где особенно популярна услуга доставки еды к поезду

Фото из архива РЖД

В январе 2022 года количество заказов выросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В целом с начала работы сервиса (декабрь 2019 года) пассажиры холдинга РЖД сделали почти 5,5 тыс. заказов. Чаще всего доставку питания заказывали на таких станциях, как Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Волгоград, Новосибирск и Ярославль. Особой популярностью пользовались блюда национальных кухонь, которые готовят профессиональные повара, а также еда из известных предприятий быстрого питания: пицца, бургеры, салаты.

На Свердловской железной дороге доставку готовых блюд к поезду помимо Екатеринбурга и Тюмени можно заказать в Перми и Сургуте. В 2021 году с этих четырех станций пассажиры оформили 860 заказов.

Список городов и партнеров сервиса постоянно расширяется. На сегодняшний день к нему подключено 83 предприятия общественного питания из 55 населенных пунктов. Для сравнения, полгода назад заказать услугу можно было в 55 ресторанах из 34 городов России.

Сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» в разделе «Личный кабинет», а также в разделе «Оформление услуг к билетам» к ранее приобретенному проездному документу. Кроме того, в пути следования заказать еду можно по ссылке QR-кода, размещенного на информационных «стикерах» в вагонах.

С более подробной информацией об услуге и перечнем населенных пунктов, где она предоставляется, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Доставка еды к поезду».