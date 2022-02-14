В Екатеринбурге армяне отметили Терендез

Юбилейные народные гуляния у храма прошли 13 февраля 2022. Фото: ИА "Уральский меридиан"

В воскресенье, 13 февраля 2022 года, армяне отметили в Екатеринбурге Терендез. Это традиционный армянский праздник в честь Сретения Господня, который отмечается народными гуляниями и большим костром.

В Церкви Святого Карапета в Екатеринбурге Терендез отметили с соблюдением традиций, возрожденных в первозданном виде. В храме прошла литургия, после чего на улице устроили танцы с пением песен вокруг костра. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В таком формате праздник в Екатеринбурге отмечают уже 30 лет, этот год стал юбилейным.