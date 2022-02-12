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Общество12 февраля 2022 4:07

На Урале карты части клиентов Сбербанка оказались заблокированы по ошибке

Сбой уже устранили
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Подвергшиеся ошибочной блокировке карты были разблокированы до конца рабочего дня

Подвергшиеся ошибочной блокировке карты были разблокированы до конца рабочего дня

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В четверг, 10 февраля, часть клиентов Сбербанка на Урале обнаружила, что их карты заблокированы. Свердловчане не могли ни снять с них деньги, ни перевести.

Оказалось, что карты заблокировали по ошибке из-за технического сбоя в банке. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе «Сбербанка».

- Технический сбой произошел в ночь на 10 февраля, специалисты оперативно приступили к устранению, - рассказали в банке.

Также там добавили, что все подвергшиеся ошибочной блокировке карты были разблокированы до конца рабочего дня.

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