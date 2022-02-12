На Урале карты части клиентов Сбербанка оказались заблокированы по ошибке

Подвергшиеся ошибочной блокировке карты были разблокированы до конца рабочего дня Фото: Анастасия ОСИПОВА

В четверг, 10 февраля, часть клиентов Сбербанка на Урале обнаружила, что их карты заблокированы. Свердловчане не могли ни снять с них деньги, ни перевести.

Оказалось, что карты заблокировали по ошибке из-за технического сбоя в банке. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе «Сбербанка».

- Технический сбой произошел в ночь на 10 февраля, специалисты оперативно приступили к устранению, - рассказали в банке.

Также там добавили, что все подвергшиеся ошибочной блокировке карты были разблокированы до конца рабочего дня.

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