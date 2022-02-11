Власти Екатеринбурга решили создать логопарк в Кировском районе

Ввод первого пускового комплекса логопарка произойдёт уже в текущем году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга решили создать в Кировском районе города мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Уральский». Планы по реализации были озвучены на заседании рабочей группы 11 февраля.

По словам председателя совета директоров компании «Екатеринбургский транспортный терминал» Александра Кахидзе, логопарк объединит элементы железнодорожной, терминальной и складской инфраструктур. Работа транспортного узла будет проходить с помощь экологически чистых видов транспорта и современных логистических технологий.

Для создания ТЛЦ «Уральский» реконструируют станцию «Аппаратная». Скоро там появятся железнодорожный парк. Ввод первого пускового комплекса логопарка произойдёт уже в текущем году, обслуживать его будут 250 человек.