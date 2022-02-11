Сильные снегопады сохранятся в Свердловской области и 12 февраля

Водителям советуют соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию Фото: Иван МАКЕЕВ

Свердловскую область продолжить засыпать снегом и 12 февраля, региональное МЧС продлило экстренное предупреждение и порекомендовало уральцам соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких в период непогоды. А водителям советуют соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, совершать обдуманные маневры.

- Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла, - напомнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

О любых нештатных ситуациях можно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112». Кстати, накануне главный синоптик уральского гидрометцентра рассказала «КП-Екатеринбург», что снегопады будут особенно сильными в гористой местности, а вот в уральской столице осадки будут умеренными.