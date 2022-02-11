В Нижнем Тагиле мужчина на глазах детей поджег машину с бывшей женой

Дело передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 28-летнего местного жителя обвиняют в угрозе убийством бывшей жене. Он запер экс-супругу в машине и поджег ее на глазах детей, сообщает прокуратура по Свердловской области.

- 15 января 2022 года в вечернее время обвиняемый, следуя на автомобиле совместно со своей бывшей супругой и двумя малолетними детьми, в ходе ссоры на почве ревности, вынудил бывшую супругу остановить автомобиль у одного из магазинов района, - говорится в сообщении.

Затем он велел детям 9 и 5 лет покинуть машину. Мужчина хотел запугать бывшую жену. Он облил для этого переднее сиденье и коврик моторным маслом и поджег их. При этом обвиняемый угрожал бывшей жене убийством и удерживал двери машины. Однако женщине удалось вырваться.

Мужчина является инвалидом третьей группы. Он раньше привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений в отношении той же бывшей жены. Однако тогда дела прекращались перед судом по ее же ходатайству.

Сейчас потерпевшая заняла принципиальную позицию о необходимости привлечения бывшего супруга к уголовной ответственности. Дело передали в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.