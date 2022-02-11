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Общество11 февраля 2022 6:33

В Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 322 единицы техники

За ночь высота снежного покрова на проезжей части достигла пяти сантиметров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Специалисты управления автомобильных дорог лично контролируют работу подрядных организаций

Специалисты управления автомобильных дорог лично контролируют работу подрядных организаций

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область заваливает снегом - за ночь с 10 на 11 февраля высота снежного покрова на проезжей части достигла пяти сантиметров. Согласно прогнозам метеорологов, снегопад будет продолжаться в течение суток. За это время может выпасть еще до четырех сантиметров снега. Последствия снегопада сейчас ликвидируют 322 единицы техники.

- В связи с продолжающимся снегопадом и неблагоприятным прогнозом погоды дорожные службы Свердловской области перешли в режим повышенной готовности, - рассказали в департаменте информполитики. - Для устранения гололеда уже израсходовано 1,6 тысячи тонн пескосоляной смеси и 110 тонн песка.

Специалисты управления автомобильных дорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега. За дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций они следят с помощью автоматических постов дорожного контроля, оборудованых метеодатчиками и видеокамерами.