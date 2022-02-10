Уральский меценат подарил поисковому отряду новый вездеход

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Уральский меценат Игорь Алтушкин подарил поисковому отряду «ЛизаАлерт» новый вездеход. Волонтеры рассказывают, что квадроцикл даст возможность проходить в такие места, где сложно передвигаться пешком, из-за чего появляется шанс быстрее найти человека, спасти его и вернуть родным.

- Ваша помощь для нас – это надежда на то, что мы сможем. Вера в человеческую отзывчивость и сострадание. Для тех, кто не смог выйти из леса, не рассчитал сил, упал от внезапного приступа – это возможность быть найденным и остаться живым, - рассказали в пресс-службе «ЛизыАлерт».

Волонтеры напомнили, что поисковое движение и история отряда началась с работ в лесу, и эта такие вылазки научили добровольцев тому, что человеку нужны не только другие люди, но и различные ресурсы, которые помогают видеть в ночи, ориентироваться и держать связь.