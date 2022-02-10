Фонд капитального ремонта Свердловской области готовится к конкурсным процедурам по отбору подрядных организаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по программе капремонта заменят 128 лифтов в 58 многоквартирных домах. Монтаж нового оборудования пройдет в Асбесте, Заречном, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Полевском, Ревде и Екатеринбурге.

- К 2025 году все лифты должны быть приведены в соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», - рассказал гендиректор Фонда капитального ремонта Станислав Суханов. - Поэтому одна из основных задач Фонда - до указанной даты в домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, заменить все лифты, находящиеся в эксплуатации свыше 25 лет.

Сейчас Фонд капремонта готовится к конкурсным процедурам по отбору подрядных организаций для замены лифтов. Отметим, что с 2016 года за счет средств фонда в домах свердловчан было заменено 1 938 лифтов.