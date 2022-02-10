Продукция была исследована в рамках производственного контроля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в курятине обнаружили сальмонеллу. Пробы замороженного мяса исследовали специалисты испытательной лаборатории референтного центра Россельхознадзора.

- Проверили пробу замороженного мяса птицы механической обвалки на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», - рассказали в референтном центре.

Продукция была исследована в рамках производственного контроля. Это значит, что пробы в лабораторию привезли с предприятия, запускающего новую линейку продукта. После полученных результатов производитель не будет выпускать на рынок курятину.

В референтном центре отметили, что испытательная лаборатория периодически выявляет сальмонеллу в продукции птицеводства. Специалисты призывают потребителей внимательно относиться к выбору продуктов из мяса птицы и тщательно соблюдать правила гигиены и термической обработки, чтобы исключить риск заражения.