В Екатеринбурге возле штаб-квартиры РМК восстановят особняк XIX века

На данный момент здание не используется. Фото: скран с документа, размещённого на сайте Управления госохраны объектов

В Екатеринбурге восстановят старый особняк XIX века на улице Горького, возле штаб-квартиры РМК. Согласно экспертизе, опубликованной на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, проект уже одобрен археологами.

- Объект культурного наследия регионального значения «Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу: город Екатеринбург, улица Горького, дом 28 представляет собой в плане прямоугольное, трехэтажное, с примыкающим трехэтажным поздним пристроем. Здание имеет не действующие инженерные сети теплоснабжения, ХВС, естественной вентиляции, электроснабжения, - сказано в документе.

На данный момент здание не используется, состояние памятника оценивается, как неудовлетворительное. Для восстановления строителям необходимо будет усилить фасад стен, заменить деревянные перемычки, а также восстановить кирпичные кладки и обновить кровлю.