В этом году в семи дворах Екатеринбурга обновят спортивные площадки

Список был сформирован после многочисленных обращений граждан Фото: Андрей АБРАМОВ

В Екатеринбурге в этом году отремонтируют как минимум семь площадок во дворах жилых домов в рамках программы «Спорт в каждый двор», список был сформирован после многочисленных обращений граждан.

- Объекты расположены по следующим адресам: улица Крауля, 87; улица Таватуйская, 11; улица Данилы Зверева, 34; улица Амундсена, 61; улица Испытателей, 15; улица Индустрии, 32; улица Мраморская, 38, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Планируется, что здесь установят хоккейные корты с покрытием из искусственной травы и игровые футбольные поля. По словам мэра уральской столицы, площадки во дворах являются оптимальным выходом для всех желающих бесплатно заниматься физкультурой. Алексей Орлов заявил, что нужно как можно больше устанавливать поля для мини-футбола и стритбола, зоны для занятия воркаутом и другие тренажеры на открытом воздухе.