Под Екатеринбургом продолжают тлеть 18 торфяников

Один из самых проблемных очагов находится на территории заброшенного торфодобывающего предприятия . Фото: Greenpeace

Под Екатеринбургом продолжают действовать минимум 18 торфяных пожаров. Об этом сообщает Greenpeace.

- Если их не потушить, весной они разгорятся, и от них могут возникнуть травяные и лесные пожары и появиться новые очаги тления торфа. Тушение может стать серьезной проблемой из-за недостатка осадков, - говорится в сообщении.

Добровольцы на прошлой неделе изучила обстановку рядом с поселками Монетный и Мурзинский. Там на территории заброшенного торфодобывающего предприятия действует один из самых проблемных торфяных пожаров. Очаг осмотрели с воздуха при помощи беспилотников с тепловизорами.

Группа нанесла на карту все очаги тления и отметила места, где нужно сделать временные дамбы для талой воды, а где обустроить проезды для техники. Кроме того, добровольцы провели эксперимент на одном из участков. Они попробовали потушить торфяник на дожидаясь весны, перемешав торф со снегом и обрезав края очагов специальной техникой.

В итоге добровольцы решили совместно попробовать потушить этот торфяник во второй половине марте вместе с лесными пожарными Уральской авиабазы. На момент публикации комментарий Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области «КП-Екатеринбург» получить не удалось.