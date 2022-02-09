В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда стартуют опрессовки в 2022 году

Гидравлически испытания проведут в четыре этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко на встрече с журналистами рассказал, когда в столице Среднего Урала в 2022 году начнутся традиционные для города опрессовки.

- Начнутся в мае, продлялся по август. За это время сети будут испытывать высоким давлением четыре раза, - рассказал Владимир Гейко.

Сейчас точный график гидравлических испытаний находится в работе.

В прошлом году опрессовки в Екатеринбурге впервые провели без отключения системы горячего водоснабжения. Однако ряд управляющих компаний все равно перекрывают задвижки на период испытаний, чтобы не рисковать.